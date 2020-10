SERIE A FEMMINILE – Inter-A.s. Roma 1-1, rimpianti per le ragazze di Bavagnoli

Domenica in rosa per il calcio italiano, dove in attesa di Juventus-Fiorentina, si è giocata la sfida tra l’Inter e l’A.s. Roma sfida davvero intrigante. Le giallorosse giocano meglio delle padroni di casa e sbloccano la sfida nel finale del primo tempo con Serturini che sfrutta la corta respinta di Aprile. Le ragazze di Bavagnoli sprecano il raddoppio con Andressa, colpo di testa impreciso e le nerazzurre pareggiano. Spunti in velocità di Marinelli nei confronti di Bartoli e Pettenuzzo, batte l’incolpevole Baldi sotto l’incrocio dei pali. L‘Inter resta in dieci per il doppio giallo ai danni di Brustia e l’A.s. Roma coglie la traversa con Giugliano, deviazione decisiva di Aprile sul montante. Un pari che sa di beffa per le giallorosse, non hanno sfruttato le occasioni per chiudere la gara, mentre prova di carattere delle padroni di casa e vanno a quota 7.

INTER (4-3-3): Aprile; Brustia, Auvinen, Kathellen, Merlo; Simonetti, Alborghetti, Catelli; Tarenzi, Møller, Mauro A disp.: Marinelli, Baresi, Regazzoli, Debever, Pandini, Marchitelli, Vergani, Rincon Torres All. Attilio Sorbi

ROMA: (4-3-3): Baldi; Soffia, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Andressa, Giugliano, Hegerberg; Thomas (90’+2 Corelli), Lazaro, Serturini (70′ Bonfantini) A disp.: Ohale, Bernauer, Zecca, Erzen, Ciccotti, Pipitone, Corrado, Corelli All. Elisabetta Bavagnoli

Marcatori: (45′ Serturini A.s. Roma, 69′ Marinelli Inter)

Arbitro: Matteo Gualtieri della sezione di Asti

Assistenti: Mattia Massimino – Claudio Gualtieri

