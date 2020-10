Polonia/Italia: Bonaventura non sarà della gara, gli auguri della FIGC

Stasera a Danzica è prevista l’importante sfida tra l’Italia di Roberto Mancini e la rappresentativa nazionale polacca, gara valida per la terza giornata del girone di Nations League. Della partita non sarà Giacomo Bonaventura che, divenuto papà, questa mattina ha lasciato il ritiro rientrando in Italia per poter conoscere il figlio Edoardo. “Alla famiglia Bonaventura gli auguri della FIGC e da parte di tutti i compagni e dello staff della Nazionale”, l’augurio della Figc nel comunicato ufficiale della nazionale.