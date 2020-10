Per il momento Victor Osimhen non ha ancora imparato l’italiano, come conferma l’intervista rilasciata dal portale del calcio Napoli, anche se sta facendo progressi, in compenso conosce molto bene le parolacce in napoletano. La colpa in questo caso è del magazziniere Tommaso Starace e dei suoi compagni di squadra Dries Mertens e Lorenzo Insigne. I tre scugnizzi hanno già lasciato il segno.

Fonte: Gazzetta dello Sport