NATION’S LEAGUE – Polonia-Italia 0-0, bene gli azzurri ma è mancato solo il gol

A Danzica, davanti a quasi 9 mila tifosi, l’Italia cerca un altro successo per consolidare il primo posto in Nations League. I padroni di casa della Polonia, giocano di rimessa, ma rischiano con Chiesa di subire il vantaggio, ma il neo juventino spreca clamorosamente. Per gli azzurri è tanto pressing e buon possesso palla, però manca la precisione come nel caso di Belotti e Pellegrini. Per i padroni di casa stava per segnare Lewandoski, ma salva Emerson Palmieri in scivolata. Nella ripresa la gara non cambia, però l’Italia appare poco concreta in zona gol e nell’ultimo passaggio. Nel finale accade di tutto, prima tira Berardi, salva la difesa polacca e poi Linetty stava per segnare salva in scivolata Acerbi e palla sull’esterno della rete. Allo scadere spunto di Kean ma nessuno ne approfitta. Entra Milik ma davvero poco incisivo.Un punto che consente agli azzurri di restare primi, ma un piccolo passo indietro sul piano della continuità. Mercoledì a Bergamo contro l’Olanda per provare a tornare a vincere e consacrare il primato.

POLONIA (4-2-3-1): Fabianski 6; Kedziora 6, Glik 6,5, Walukiewicz 6,5, Bereszynski 5,5; Krychowiak 5, Moder 6,5; Szymanski 5,5 (60′ Grosicki 5,5), Klich 5,5 (70′ Milik 5), Jozwiak 5,5 (82′ Karbownik s.v.); Lewandowski 6,5 (82′ Linetty s.v.). All. Brzeczek 6

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 5,5, Bonucci 6,5, Acerbi 6,5, Emerson Palmieri 6,5; Barella 6 (79′ Locatelli s.v.), Jorginho 5,5, Verratti 6,5; Chiesa 5 (70′ Kean 5,5), Belotti 4,5 (83′ Caputo s.v.), Pellegrini 6 (83′ Berardi s.v.). All. Mancini 6



Ammoniti: Bereszynski (P), Kedziora (P), Belotti (I), Acerbi (I)

Note: Recupero: 0′ p.t.; 3′ s.t.

A cura di Alessandro Sacco