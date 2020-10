Questa sera alle 20:45, l’Italia a Danzica affronterà la Polonia, per un match valido per la Nations League; ecco come si schierano in campo le 2 formazioni:

POLONIA (4-4-2): Fabianski Bereszynski, Glik, Walukieiwcz, Kedziora; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Milik, Lewandowski. Allenatore: Brzczek

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Kean. Allenatore: Mancini