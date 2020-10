Napoli, altro giro di tamponi: lo si effettuerà domani

Mentre si aspetta la decisione del giudice sportivo in merito a Juventus/Napoli, attesa per mercoledì, ed in Serie A i contagi tra calciatori aumentano, in casa Napoli, dopo la gara con il Genoa, squadra rivelatasi focolaio, i tamponi si susseguono. Domani ne è stato fissato un altro. In totale sono stati già sette quelli effettuati dal Napoli dopo la sfida con il Grifone di domenica 27 settembre al San Paolo, il primo due giorni dopo il match. Quattro i tamponi effettuati questa settimana nella bolla di Castel Volturno, gli azzurri monitorati costantemente dai dottori Raffaele Canonico e Enrico D’Andrea dello staff medico azzurro. Da cinque giorni gli azzurri sono in ritiro: il primo è stato effettuato martedì, poi giovedì, venerdì e ieri.

Il Mattino