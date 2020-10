Lega Pro – 5 positivi, si rinvia la gara tra Albinoleffe e Giana Erminio 

In Lega Pro si rinvia. Era successo anche per la partita tra Palermo e Potenza. Oggi era in programma la sfida fra Albinoleffe e Giana Erminio: club del girone A di Serie C. Con una nota ufficiale, la Giana Erminio questa mattina ha comunicato la positività di cinque membri del gruppo squadra che risultano asintomatici. Nel comunicato si legge che i calciatori positivi hanno iniziato l’isolamento domiciliare e il resto del gruppo è stato sottoposto a un altro giro di tamponi. In attesa dei risultati, la partita è stata posticipata a lunedì 12 ottobre 2020 con inizio alle ore 20:45. Lo ha ufficializzato la Lega Pro.

