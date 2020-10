Geppino Marino: “Questa sfortuna non durerà in eterno, ma ci vorrà più cattiveria nelle prossime gare”

Ieri per il Napoli femminile arriva la quinta sconfitta di fila in campionato, stavolta sul campo della Florentia, rigore decisivo di Sofia Cantore. A fine gara le parole del tecnico delle azzurre Geppino Marino. “La Florentia? E’ difficile commentare questa partita, perchè è arrivata nel finale su una nostra disattenzione. Dobbiamo avere la consapevolezza che in questi momenti, anche un punto ci fa comodo e non giocare le partite per vincerle a tutti i costi. Siamo in serie A e certe disattenzioni si pagano, però la sfortuna non durerà in eterno. Ora non dobbiamo crearci alcun alibi, ma metterci un pò di cattiveria in più nelle prossime partite, per cambiare il registro della nostra stagione”.

La Redazione