Fuori dal progetto tecnico del Napoli, Milik sfida l’Italia. Si libera a gennaio

Sarà protagonista con la Polonia: Arek Milik stasera sfida l’Italia di Mancini a Danzica in Nations League. Il centravanti che è rimasto a Napoli in attesa della riapertura del mercato a gennaio, resta un punto fermo della nazionale polacca. Ha segnato un gol giovedì sera nell’amichevole contro la Finlandia (la quinta e ultima rete della Polonia) e regalato anche un assist decisivo a Grosisicki: il ct polacco punta in attacco sulla coppia composta da Milik e Lewandowski, anche se l’ex milanista Piatek resta in corsa per una maglia da titolare.



Per Arek la possibilità di giocare, quindi, in attesa poi della sua prossima destinazione: a gennaio infatti ripartiranno le trattative e si cercherà una soluzione per la sua cessione. Se ciò non dovesse avvenire Milik si libererebbe a parametro zero visto che ha il contratto in scadenza a giugno 2021 ma rischierebbe così di non giocare fino all’estate prossima e di compromettere la sua prossima partecipazione agli Europei. Stasera non troverà da avversari compagni del Napoli che sono rimasti in isolamento a Castel Volturno: agirà nella zona di Bonucci, il difensore juventino che avrebbe potuto avere come nuovo compagno se si fosse concretizzato il suo passaggio in bianconero. Al momento il club italiano da considerare più vicino al suo possibile acquisto a gennaio è la Fiorentina che dopo la cessione di Chiesa alla Juve avrà bisogno di rinforzare il reparto offensivo con l’acquisto di un centravanti. Le piste estere più accreditate restano Tottenham e Everton. Fonte: Il Mattino