(Formazioni) Polonia/Italia, Milik in panchina. Mancini schiererà in attacco Immobile

Questa sera a Danzica, dove saranno presenti più o meno sui 10 mila spettatori, i padroni di casa della Polonia affronteranno l’Italia per la Nations League. Il tecnico Brzeczek potrebbe optare per il 4-4-1-1, con il solo Lewandoski in avanti e Milik in panchina. Per il resto il solo Glik del Benevento titolare del nostro campionato. Per gli azzurri c’è il dubbio Chiellini non al top della forma al fianco di Bonucci. A centrocampo l’ex Napoli Jorginho con Barella e Verratti e in attacco favorito Immobile su Belotti con ai lati Kean e Chiesa. Un successo spianerebbe la squadra alla nazionale del c.t. Mancini.