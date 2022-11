ESCLUSIVA – E. Chiacchio (avvocato): “La sentenza? C’è da attendere ancora la data, ma sono fiducioso per il Napoli”

La vicenda Juventus-Napoli, gara non disputata, entrerà nel vivo nei prossimi giorni con la sentenza del Giudice Sportivo e gli eventuali ricorsi. Per il club azzurro saranno giorni importanti e a livello legale si è chiesto l’opinione dell’esperto in materia. L’avvocato Eduardo Chiacchio è stato intervistato da ilnapolionline.com ed è entrato nel vivo della vicenda, soprattutto sul campo tecnico e giuridico.

E’ atteso nei prossimi giorni la sentenza da parte del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli. Lei che cosa si aspetta in merito? “Bisogna attendere la data ufficiale che il Giudice comunicherà alle due società. Questo aspetto è importante, perché i club avrebbero il tempo di inviare i vari documenti due giorni prima. Dovesse non presentarsi la Juventus “faciliterebbe” la sentenza del rinvio della partita a data da destinarsi. Molti dicevano che la sentenza fosse arrivata subito, ma come prevede la procedura, ci voleva un po’ di tempo prima di emettere la sentenza”.

Si parla in questi giorni anche del punto di penalizzazione per quanto riguarda il Napoli sulla vicenda della positività di Zielinski. Cosa ne pensa in merito? “Non so il motivo per il quale si dovrebbe attuare la procedura del punto di penalizzazione. In questo caso dovrebbe essere correlata con l’assenza della squadra dal campo. Nel caso del Napoli, loro non sono partiti per Torino per causa di forza maggiore, perciò mi sorprenderebbe se avvenisse ciò. E’ chiaro che bisogna conoscere le motivazioni della vicenda, ma escludo che si possa arrivare ad una penalizzazione al Napoli”.

Secondo lei la Lega calcio è stata precipitosa nel comunicare che la sfida Juventus-Napoli si potesse disputare? “Quando la Lega calcio ha comunicato che la sfida si potesse disputare, non sapeva della decisione dell’Asl di Napoli sul non far partire la squadra verso Torino. Forse è stata intempestiva sulla scelta sulla comunicazione”

Da uomo di legge cosa ne pensa delle dichiarazioni dei presidenti Andrea Agnelli e Enrico Preziosi fatte in questi giorni? “Ognuno è libero di esprimere la propria opinione, in questi casi devono intervenire gli organi competenti e decidere sul da farsi”.

Con tutti questi casi di positività che stanno accadendo nel mondo del calcio, secondo lei si riuscirà a terminare regolarmente il campionato, oppure si opterà per i play-off e paly-out? “Se dovesse succedere che alcune partite dovessero essere sospese a causa della pandemia, allora non si potrà che ovviare per la formula dei play-off e play-out. A livello regolamentare i campionati devono avere delle squadre che vincono il campionato, accesso alla zona Champions League e all’Europa League. Mi auguro ovviamente che questo non accade, perché significherebbe che a livello di Covid-19 si sta procedendo per il verso giusto sulla questione salute”.

Infine le vorrei chiedere da tifoso del Napoli, cosa ne pensa della squadra di Gattuso che ha un Bakayoko in più? “Io sono un estimatore di mister Gattuso, lo considero non solo un ottimo allenatore, ma un grande motivatore. Ha saputo dare alla squadra gli stimoli giusti, riportando il Napoli dove merita di stare. La rosa di quest’anno è molto competitiva, ben assortita e mi auguro che possa davvero dare il massimo nelle varie competizioni”

Intervista a cura di Alessandro Sacco

