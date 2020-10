Chirico: “La Juventus non ha fatto alcuna sceneggiata”

Il giornalista Marcello Chirico ha rilasciato alcune dichiarazioni dichiarazioni in merito alla vicenda Juventus-Napoli e al ruolo del Governatore De Luca: “Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha attaccato la Juventus citando la lealtà sportiva. Bisogna però vedere come si intende. Per me leale è chi, dopo una finale di Coppa Italia persa, va comunque in campo a premiare gli avversari. Mi risulta che il Napoli non abbia fatto questo. Le leggi si rispettano. Le regole sono quelle. Se la Juventus non si fosse presentata all’Allianz Stadium avrebbe perso a tavolino per 0-3. Il Genoa, nonostante avesse dei positivi, si è presentato regolarmente in campo con i partenopei. Se l’hanno fatto i liguri, perché a Napoli si sono comportati diversamente? La Juventus non ha fatto alcuna sceneggiata presentandosi allo stadio, ha solo rispettato le norme. Vedremo come finirà il bracco di ferro tra la Juventus e il Napoli”.