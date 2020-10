Antonio Cincotta (all. Fiorentina): “Con una in meno il giusto carattere, abbiamo pagato l’inizio di gara”

La Fiorentina perde per 4-0 contro la Juventus, ha pagato l’inizio non semplice e l’espulsione di Quinn ed è indietro di sei punti dalla capolista bianconera. A fine gara le parole a Sky di mister Antonio Cincotta. “Sconfitta pesante contro la Juventus, abbiamo pagato l’inizio di gara dove non siamo entrate nel migliore dei modi. Siamo passati dal fallo su Sabatino all’espulsione, lì il match è cambiato. Con il rosso a Quinn però ho visto il giusto carattere e lo spirito della compagine viola, questa è a mio avvio la strada giusta. Bonetti? Venerdì scorso stava per volare a Madrid per giocare nell’Atletico Madrid, poi per fortuna è rimasta da noi e ci darà una grossa mano. Tatiana per noi è indispensabile e credo che con il tempo potrà dare il giusto contributo”.

La Redazione