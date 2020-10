Vittorio Esposito (coll. tecnico Pomigliano femminile): “La squadra è carica in vista del Cittadella”

POMIGLIANO. Tutto pronto per Pomigliano Femminile – Cittadella, anticipo e lunch match di serie B femminile, in programma per domani 11 ottobre alle ore 12.

Una gara importante quella che andrà di scena domani al “Gobbato”, interviene sul punto Vittorio Esposito, collaboratore tecnico che dichiara: “Abbiamo lavorato tantissimo durante la preparazione e stiamo continuando a lavorare a testa bassa e con estrema umiltà anche in queste ultime settimane. Il lavoro è l’unico mezzo che ci permette di raggiungere gli obiettivi prefissati, siamo una neopromossa e sappiamo che dobbiamo lottare in ogni gara, ma per fortuna abbiamo un grande gruppo oltre che un eccellente staff”.

“È un big match in cui andremo ad affrontare una squadra che è in forma e che dirà la sua in questo campionato come ha già dimostrato in queste prime tre giornate – sul punto ancora Esposito – Non dimentichiamo che hanno pareggiato a Roma contro la Lazio. Servirà sfoderare la nostra miglior prestazione per ottenere un risultato positivo”.

Una grande società: “Mi sento di ringraziare pubblicamente la famiglia Pipola che da due anni ci mette nelle migliori condizioni per fare calcio, sono sempre presenti e ci supportano in ogni occasione, è cosa rara nel calcio. Infine, voglio ringraziare il Club Manager Biagio Seno e Mr Salvatore Esposito, poter lavorare al loro fianco è motivo di orgoglio per un giovane allenatore come me che ha ancora tanto da imparare”.

Ecco l’elenco delle convocate per la gara contro il Cittadella:

Portieri: Balbi, Del Pizzo, Parnoffi.

Difensori: Apicella, Cox, Graversen, Lombardi, Miroballo, Schioppo.

Centrocampiste: D’Avino, Domi, Tudisco, Riboldi, Ferrandi, Moraca, Russo Mary, Russo Manu, Berthoud.

Attaccanti: Tata, Galluccio, Vitale, Pinna.

Fonte: Ufficio stampa Paola Mauro Pomigliano calcio femminile