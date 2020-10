Teotino: “Non voglio fare il processo alle intenzioni, ma ADL…”

Gianfranco Teotino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva, durante la trasmissione Microfono Aperto: “Dato che si era creato un conflitto tra un protocollo vidimato da Ministero Salute e Cts e una Asl locale il giorno di Juve-Napoli mi aspettavo un intervento del Governo per sciogliere un conflitto di competenze. Il processo alle intenzioni non voglio farlo. So però che De Laurentiis aveva chiesto il rinvio il giorno prima della decisione dell’Asl. E questo mi induce a pensare che il Napoli preferisse non giocare”.