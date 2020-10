SERIE A FEMMINILE – Quinta sconfitta di fila per il Napoli, per la Florentia decide Cantore

Per il Napoli femminile arriva la quinta sconfitta di fila in campionato, stavolta le ragazze di Marino vengono battute nel finale dalla Florentia, rigore decisivo di Sofia Cantore. Per le azzurre, una gara lottata con le unghie e con i denti, anche se è uscita per infortunata l’attaccante Deppy. Nella ripresa arriva l’occasione con Hjohlman, dove mette in difficoltà Tampieri. La sconfitta arriva nei minuti finali ed ora sempre più ultima a zero punti. Prossimo turno in casa contro l’A.c. Milan dell’ex Valentina Giacinti.

La Redazione