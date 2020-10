Per la prima volta Ibrahimovic sarà contento di un giudizio “negativo”

Di sicuro, conoscendolo almeno un po’, sarà la prima volta in cui un giudizio negativo gli farà piacere. Mentre il numero di contagiati dal Covid 19 aumenta sempre di più, Ibrahimovic ne è guarito. «Sei guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita. Puoi uscire!», annunciata dallo svedese sul suo profilo twitter. Intanto, Gabbia e Radu, rispettivamente in casa Milan e casa Inter, si sono aggiunti a Duarte, Bastoni, Skriniar, Gagliardini e Nainggolan. In totale, quindi, sono due ora i calciatori del Milan e cinque quelli dell’Inter positivi al Covid 19, di conseguenza sette assenze certe dal prossimo derby in programma sabato prossimo al Meazza. Sempre in attesa di ulteriori controlli. Nel Genoa, invece, restano positivi 17 elementi del gruppo squadra: tante assenze per il tecnico Maran in vista del match fissato alla ripresa, domenica 18 ottobre, a Verona.

Il Mattino