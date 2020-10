Per il Napoli, quest’anno sarà il campionato del turnover

Sarà un’annata intensa, non si potrà respirare quasi, si giocherà ogni tre giorni, con l’Europa League che incomberà nel mezzo delle settimane: però ci sono ventitré pedine utili per andarsene in giro pure per il Vecchio Continente, avendo cura di se stesso, quindi credendoci, perché il turn-over si può fare, anzi è consigliabile. Ospina e Meret non giocheranno (quasi) una a testa e pure davanti c’è una varietà di interpreti a cui attingere, e sono versatili: Di Lorenzo che sta a destra o al centro, Hysaj che sa intrufolarsi su entrambe le fasce, quattro centrali strutturati come Manolas, Koulibaly, Maksimovic e Rrhamani che, volendo, potrebbero (persino) invogliare all’esperimento della difesa a tre. Fonte: CdS