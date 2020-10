Osimhen: “Drogba? Mi sono innamorato del suo modo di giocare”

Victor Osimhen, neo acquisto del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali social del club azzurro: “Sono cresciuto guardando giocare Didier Drogba, è stato un esempio per me. Un giorno mi stavo allenando e mia zia mi ha chiamato chiedendomi se sapevo chi le ricordavo. Mi ha detto di andare a vedere come giocava Didier Drogba. Lì mi sono innamorato del suo modo di giocare e del tipo di persona che è. Da quel momento veder giocare Drogba ha avuto un impatto importante sul mio gioco e mi ha aiutato molto”.

“Per me essere qui è un sogno che è diventato realtà. Se qualcuno mi avesse detto tre anni fa che avrei giocato in una delle squadre più importanti al mondo non ci avrei creduto. Perché ho trascorso dei momenti difficili a Wolfsburg, sono stato rifiutato da due squadre belghe, poi sono stato ingaggiato dallo Charleroi. La mia vita era parecchio stressante all’epoca. Circa tre ani fa se qualcuno mi avesse detto che avrei firmato per il Napoli che sarebbe stato impossibile. Ora credo che nulla sia impossibile. Ho continuato a lavorare e a fare le mie cose e ora sono qui. È un sogno che si avvera e sono grato per questo”.