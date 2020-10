Novellino: “Per lo Scudetto c’è anche l’Atalanta, ma la Juve resta favorita”

Walter Novellino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva: “Serenamente non si può giocare, parliamo di uomini, hanno famiglia, c’è paura, bisogna stare attenti, decisioni difficili da prendere ma la salute viene prima di tutto, si stanno verificando tanti casi”.

L’Atalanta può lottare per lo scudetto?

“Sicuramente, perché è la squadra che gioca meglio senza dubbio. Ma per me la Juventus resta ancora la più forte. Il calcio ci ha riportato entusiasmo ma purtroppo situazione peggiora”.

Derby?

“Per un allenatore difficile prepararlo in queste condizioni, non so se si giocherà: chi decide deve farlo in maniera netta, o ci si ferma o si va avanti”.