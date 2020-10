Marrucco: “Juventus-Napoli? Gli azzurri potrebbero avere una multa”

Fulvio Marrucco, avvocato ed agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Il grido di molti di noi è: dateci un po’ di verità, dalla politica al calcio, al mio in cui viene fatta informazione. È una guerra per un clic o un like in più. Esiste nel calcio un pre ed un post Napoli-Genoa. È un tema difficile, dove ci sono interessi contrapposti, ma con quello della salute che deve essere preponderante. Non so se siamo alla farsa, ma cadiamo in una becera burocrazia e lasciamo il buon senso in un angolo. Juventus-Napoli? Ci sono gli spazi perché il Napoli non perda a tavolino. Ma il Napoli avrà una multa“.