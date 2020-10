Il rinvio di Islanda/Italia Under 21 avvalora la tesi del Napoli

Il protocollo Uefa non lo prevede, eppure Islanda/Italia Under 21 è stata rinviata. Ci sono dei casi di positività nelle fila degli azzurrini, e il buonsenso (?) forse, ha spinto le due federazioni, in via precauzionale a decidere in tal senso. Stando a quanto si legge sulle pagine di Repubblica ciò sarebbe a vantaggio della tesi del Napoli. Il gesto di responsabilità delle due nazioni, infatti, non risponderebbe affatto alle normative Uefa, secondo le quali si può scendere in campo fino a 13 giocatori disponibili (compreso di portiere). Questo avvalorerebbe non solo la tesi del Napoli, ma farebbe riflettere anche sul derby di Milano. Entrambe le squadre contano ancora casi positivi al Covid. A tal proposito il quotidiano scrive: “Le norme Uefa sono recepite solo dalle federazioni non dagli Stati, mentre il protocollo della Federcalcio è autorizzato direttamente dal governo, anche se resta da chiarire in quali casi le Asl possono disapplicarlo”.