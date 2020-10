Il calcio comincia a tremare: positivi a Monza e forse a Brescia

Mentre si continua a polemizzare sulle competenze, si attendono sentenze e tutti si sentono in diritto/dovere di far diventare una gara di calcio, se non un affare di stato, quantomeno un caso politico, il mondo del calcio comincia a tremare davvero. Continuano ad emergere nuovi positivi. Stavolta tocca al Monza, dove si registrano altri tre casi tra i calciatori. Lo comunica il club in una nota.

“A.C. Monza informa che, dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati altri tre casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. I tre calciatori sono completamente asintomatici e come da normative sanitarie in vigore, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio. Per tutti gli altri componenti della squadra, che sono risultati negativi ai tamponi, gli allenamenti continueranno come previsto dal protocollo”

Anche il Brescia ha dei sospetti ed annulla l’allenamento per verificare. “Brescia Calcio comunica che la seduta di allenamento di questa mattina è stata annullata a causa di un sospetto caso di positività. Il club, nel rispetto di tutte le norme medico-sanitarie vigenti sta effettuando i dovuti controlli. Non appena ci sarà la possibilità i biancoazzurri riprenderanno la normale attività presso il Centro Sportivo di Torbole in vista del match di venerdì 21 contro il Lecce”.