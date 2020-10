Queste le parole dell’ex portiere azzurro, Gennaro Iezzo sul Napoli e sulla prossima sfida di campionato:

“Contro l’Atalanta sarà un test davvero importante per il Napoli. Non solo per la classifica ma anche per vedere cosa questa squadra potrà fare durante la stagione e se può ambire alle prime posizioni. Servirà la giusta mentalità per vincere la sfida contro gli uomini di Gasperini.