Gattuso disegna un Napoli extralarge e il francese è la chiave per il 4-2-3-1

Il nuovo Napoli è in grado di alternare due squadre belle, ricche e competitive. La priorità del club è quella di riconquistare subito un posto in Champions.

Gattuso sta lavorando su due moduli: il 4-3-3 e il 4-2-3-1, che rappresenta la soluzione più suggestiva per una stagione in prima fila. Il vantaggio di quest’anno della rosa partenopea è quella di poter sfruttare al meglio tutti gli elementi e poter variare nel corso della partita. In entrambi i casi Mertens e Insigne sono i titolarissimi per la voglia di far gol e l’esperienza in maglia azzurra. Nel 4-2-3-1 Bakayoko è la chiave di volta di tutto, per dare forza ed equilibrio in mezzo al campo.

Fonte: CdS