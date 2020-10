ESCLUSIVA – G. Pellegrinelli (att. Riozzese Como): “A Roma contro la Lazio non firmo per il pareggio”

Il campionato di serie B femminile mai come quest’anno è davvero incerto, dove anche le neo promosse possono dire la loro. Una sorta di serie A2 che può creare equilibrio in testa e in coda alla classifica. Ilnapolionline.com ha intervistato l’attaccante della Riozzese Como Giorgia Pellegrinelli.

Se escludiamo la sconfitta a tavolino a Perugia, fino ad ora un buone percorso in campionato. Dove potete arrivare? “Sì, come hai detto tu c’è il rammarico per la gara di Perugia, la sentenza che ci ha dato la sconfitta a tavolino, ma per il resto siamo contente. Siamo una squadra che ha grandi ambizioni, puntiamo al massimo possibile e soprattutto non ci sentiamo una neo promossa come ho detto nelle scorse settimane”.

Tornando alla sfida contro il Pontedera, che tipo di sfida è stata contro le padroni di casa? “Non era una sfida semplice, perché anche loro sono una neo promossa, però questo campionato è davvero equilibrato. E’ una sorta di serie A2 dove i valori delle squadre è molto alto, perciò mi aspetto una lotta per i primi posti fino alla fine della stagione”.

Nel tuo ruolo di attaccante quali sono da sempre i tuoi modelli di riferimenti nel maschile e nel femminile? “Nel maschile sicuramente Del Piero e Ronaldinho, sono giocatori di classe, tecnica e con il vizio del gol. Del contesto femminile Valentina Giacinti, è non solo perché è una mia amica, ma anche perché la stimo come giocatrice, miglirata davvero tanto nel suo ruolo”.

Restando a Valentina Giacinti, vi siete sentite i giorni successivi la sfida di San Siro tra il Milan e la Juventus? “Non ho avuto l’occasione per sentirla, ma l’ho vista in televisione ed era evidente che c’era la soddisfazione, come di tutte le calciatrici di giocare in uno stadio importante come San Siro. Mi auguro che sia l’inizio di un percorso di crescita per il movimento e si possa dare la giusta visibilità al nostro calcio in Italia. Sono contenta per lei, ma per tutte le ragazze che possono giocare in palcoscenici di questo livello”.

Per te che giochi nella Riozzese Como quant’è importante avere in squadre compagne di squadre che hanno militato con te nel Mozzanica? “Io credo che sia importante perché ci dà la possibilità di essere un gruppo coeso e di poter dare una mano al resto della squadra. Ci conosciamo molto bene ed abbiamo tutte l’obiettivo di ottenere la promozione. Dobbiamo proseguire su questa strada, allenarci al meglio e a fine anno si tireranno le somme”.

Infine domenica affronterete la Lazio, trasferta contro una delle favorite alla promozione in serie A. Come vi state preparando per questa gara? “Sappiamo che la Lazio è una squadra che ha davvero valori importanti ed è una delle candidate a salire in serie A. Personalmente ni andremo lì per vincere, non firmo per il pari, perché penso che abbiamo i mezzi per potercela giocare al meglio delle nostre possibilità. Se giochiamo come sappiamo, nessun risultato contro di loro ci è precluso”.

