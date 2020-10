Dopo Koulibaly gli ingaggi più elevati sono quattro

Gli esuberi avrebbero contribuito a far raggiungere al club il proprio obiettivo di ridimensionamento del monte ingaggi. Milik, 4,6 milioni. Malcuit, 1,6 milioni. Llorente, 3,8 milioni di euro grazie a l decreto crescita. Ma forse n on era la sessione idonea per contenere i costi. Nonostante i tentativi non siano mancati. Ed il monte ingaggi potrebbe anche ulteriormente crescere. Se dovesse rinnovare Hysaj. Potenziale prolungamento fino al 2024. A 2,5 milioni di euro a stagione. Dopo Koulibaly, gli ingaggi più elevati sono quelli di Insigne, 4,6 milioni; Osimhen 4,5; Lozano, 4,5; Mertens, 4+1 di bonus.

Fonte: Il Mattino