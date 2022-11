Chiacchio: “Ritengo il -1 al Napoli solo in un caso”

L’esperto di diritto sportivo Eduardo Chiacchio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Show’. Questo il suo pensiero su Juventus-Napoli: “Sono stato facile profeta, ho sempre detto che il 3-0 per la Juve non fosse scontato e infatti il Giudice Sportivo non ha ancora deciso ed il Napoli ha chiesto il riconoscimento della causa di forza maggiore. Se il Giudice la riconosce, non può che trasmettere gli atti alla Lega e disporre che la partita venga ripetuta. Fondamentale anche la posizione della Juventus. Il Giudice indicherà il giorno nel quale deciderà, lasciando un margine di due giorni entro i quali le due parti potranno produrre nuove memorie. La Juventus può scegliere di non costituirsi e, a quel punto, l’esito sarebbe quasi scontato. Penalizzazione al Napoli di un punto, per non aver rispettato il protocollo alla lettera, anche ripetendo la partita? Se il Napoli non subisce lo 0-3, non ci saranno nemmeno punti di penalizzazione per questa vicenda. A meno che non parta un nuovo procedimento, di carattere disciplinare, per violazione del protocollo: in quel caso, e solo in quel caso, la situazione dovrebbe generarsi attraverso varie fasi di indagine. Comminare sanzioni al Napoli è difficile, ma, ripeto, è importante anche la posizione della controparte Juventus. Nel momento in cui la società bianconera deciderà di costituirsi oppure no, darà la prova provata del vero pensiero di Andrea Agnelli. Sarebbe un gesto di riscatto, se non si costituisse in giudizio: invito Agnelli ad agire in questo modo”.

