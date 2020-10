Parla il fratello di Boga: “Il Napoli lo voleva, ma il Sassuolo chiedeva più soldi”

«Non so se il Napoli riproverà a prenderlo, dobbiamo chiederlo a Giuntoli». Daniel Boga, agente e fratello del calciatore, svela i piani di mercato azzurri, non andati a buon fine. «Il Napoli ha provato con insistenza a prenderlo, ma il Sassuolo non voleva vendere e voleva più soldi. Non è detto che in futuro non possa andare diversamente. I rapporti con il club sono ottimi, non è colpa del Napoli se non è arrivato a prenderlo ma del Sassuolo che non voleva venderlo. Sicuramente se ne riparlerà in futuro».

Un estate, quella di Boga, caratterizzata anche dal contagio al covid. «Ha fatto l’ultimo test lunedì, negativo due volte al tampone. Si sente bene, è tornato a lavorare con il gruppo» ha aggiunto l’agente a Radio Marte. «Dovrebbe tornare a giocare in un paio di settimane. Ora il mercato è chiuso, non ci pensa più, è concentrato sul Sassuolo. L’obiettivo è fare meglio di quanto ha già fatto l’anno scorso, poi quando tornerà il mercato si vedrà». Fonte: Il Mattino