Aumenta nel Napoli il monte ingaggi, superati di tanto i 100 milioni

La missione è fallita? Doveva essere la stagione del ridimensionamento. Del monte ingaggi. Per garantire solidità ed equilibrio finanziario. Che è la carta vincente di Aurelio De Laurentiis. Invece, nel primo anno senza Champions, gli ingaggi sono stellari. Quasi 115 milioni di euro lordi. Perché alla fine sono rimasti sia Koulibaly, 11,4 milioni euro lordi. Sia Ghoulam, 4,6 milioni di euro. Ai quali si è aggiunto il regalo di fine mercato. Ovvero Bakayoko. Altri 2 milioni di euro. Il resto lo mette il Chelsea. Pertanto, la missione di scendere a quota 90 milioni non è stata affatto compiuta. Per le difficoltà di un mercato dove tutti hanno pensato prima a vendere. E poi a comprare. Infatti in pochi hanno veramente venduto. E, poiché De Laurentiis è stato di parola, non ha svenduto.

Fonte: Il Mattino