Alvino:”Il protocollo andrebbe aggiornato ogni mese”

“La partita andava rinviata e l’ASL avendo l’autorità ha negato la trasferta,perciò il discorso è chiuso. Non credo nemmeno che si arriverà al 3-0 a tavolino , ma si rigiocherà in un altro periodo la gara.Le autorità competenti dovranno poi riunirsi per rivedere il protocollo.Secondo me andrebbe aggiornato ogni mese ,in base al periodo in cui si disputano le partite perchè giocare ad ottobre non è lo stesso di giocare a giugno”.