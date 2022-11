Alvino: “Il presidente del Genoa attacca il Napoli e De Laurentiis, ma mica è lo stesso Preziosi del 2005?

Il giornalista Carlo Alvino scrive sul suo profilo ufficiale Twitter in merito alle dichiarazioni del presidente del Genoa Enrico Preziosi che attacca il Napoli e De Laurentiis di non avere rispettato il protocollo. Il giornalista fa riferimento alle vicende del 2005 che portarono alla retrocessione in B per illecito sportivo:“Scusate l’ignoranza in materia ma il Preziosi che dice “Juve-Napoli spot mortale per il calcio” e che continua ad attaccare ADL è lo stesso del 2005? No non è lui, vero? Mi confermate?”

Factory della Comunicazione