Violazione della “bolla”: per i 7 fuggitivi al massimo una multa

Mentre si attende la sentenza in merito al caso Juventus/Napoli, prevista per la prossima settimana, in casa bianconera si valuta un’altra questione. Quella relativa alla bolla e la sua violazione. I 7 calciatori che hanno lasciato “l’isolamento fiduciario” prima del consentito saranno soggetti a sanzioni. Il Corriere dello Sport prova a fare il punto della situazione, visto che è in atto un’indagine della Procura di Torino che ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato. Una situazione, in realtà, molto più semplice di quanto ci si possa spettare. Qualora non fossero ravvisati reati, ma soltanto una violazione amministrativa, la vicenda diventerà di competenza della Prefettura del capoluogo piemontese. In quel caso, al massimo i giocatori della Juventus rischiano una multa di circa 100 per illecito amministrativo.