Sparnelli: “Juve-Napoli? Hanno ragione gli azzurri, ecco dove andrà Milik”

L‘ex addetto stampa del Napoli, Massimo Sparnelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A a proposito delle scelte di mercato del club azzurro: “Quale sarà il futuro di Arek Milik? Il centravanti polacco lascerà il Napoli nel mese di gennaio in occasione della prossima campagna acquisti e cessioni. Vi dico anche la sua prossima destinazione. Il centravanti ex Ajax approderà alla corte del coach portoghese della Roma, Paulo Fonseca. Milik sarà giallorosso. Aurelio De Laurentiis è un tipo che si fa rispettare. Il patron degli azzurri sarebbe pronto anche a intentare una causa milionaria al polacco qualora Arek Milik decidesse di non andare via dalla Campania. Juventus-Napoli? Io sono convinto che la società azzurra abbia agito nel modo migliore rispettando il provvedimento adottato dall’ASL”.