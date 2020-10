Spadafora: “Professionismo Femminile? A gennaio 2021 sarà legge”

«Sul professionismo femminile ci siamo. Una volta approvate queste norme in Consiglio dei Ministri c’è un iter, che dovrebbe durare due mesi, quindi a gennaio 2021 il professionismo femminile sarà legge». Lo ha detto il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Collegandosi durante “Io gioco alla pari“, evento digital sulla parità di genere e la partecipazione giovanile organizzato da Terre des Hommes, OneDay, Ja Italia e l’Agenzia Nazionale per i Giovani.

«Siamo in dirittura d’arrivo. Avevamo ereditato una legge delega dal precedente governo che dava la possibilità di realizzare dei decreti legislativi sul tema dello sport. I lavori si sono rallentati. Ma siamo in dirittura d’arrivo e mi auguro che non oltre la prossima settimana si possa andare in Consiglio dei ministri e approvare questi decreti elaborati con tutte le forze politiche. Con le istituzioni dello sport e con tutte le atlete». Fonte: Il Mattino