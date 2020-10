Se dovesse esserci il rinvio, la Juventus non farà ricorso

Si attende la sentenza. I tempi si sono allungati e secondo quanto spiegato da Il Mattino, se dovesse essere deciso il rinvio della gara, non ci sarebbe reclamo da parte della Juventus. La decisione che appariva immediata, non c’è stata e si attenderà qualche altro giorno. La società bianconera si affiderà alle decisioni del Giudice Sportivo e alle carte che Gerardo Mastrandrea sta studiando per venire a capo della situazione. Contemporaneamente però, la società torinese insiste e riafferma la sua posizione. Quella che, secondo il loro punto di vista, il Napoli sarebbe dovuto partire comunque per Torino, senza consultare ASL o Unità di crisi della Regione Campania.