Milik vuole il parametro zero, a gennaio non si muoverà

Separati in casa, il Napoli ed Arek Milik. Di sicuro situazione spinosa. Conclusasi la sessione di mercato più particolare dell’ ultimi anni di storia calcistica, il centravanti polacco, reo si non aver accettato nessuna “destinazione” o di aver detto “sì” troppo tardi, finirà in tribuna ed il Napoli rischia, cosa non piacevole, di perderlo a parametro zero. Il Mattino scrive in merito all’ argomento: “Almeno fino a gennaio non si muoverà e resterà ai margini. Milik ha fatto intendere di non aver intenzione di accettare offerte a gennaio, per farsi trovare libero a parametro zero a giugno. Il Napoli proverà a monetizzare la cessione. Difficile al momento che il calciatore possa ricorrere alle vie legali contro il Napoli per l’esclusione dalle liste ufficiali, ma i colpi di scena non sono mai da escludersi”.