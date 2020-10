Milik fuori rosa: Ma a gennaio potrebbe entrare in una trattativa

Il mercato estivo si è appena concluso, ma quello invernale già sembra essere alle porte. Soprattutto per chi, come Arek Milik, vivrà questi mesi da separato in casa. Il polacco, ieri anche in gol con la sua nazionale, aspetta per capire se almeno a gennaio – quando sarà libero di accordarsi con altre squadre visto il contratto in scadenza in primavera – sarà possibile lasciare Napoli e tornare a giocare.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la trattativa per portare Vecino a Napoli potrebbe riaprirsi in inverno. Il calciatore uruguaiano è ormai fuori dai piani dell’Inter che, invece, potrebbe essere interessata proprio al destino di Arek Milik, una punta da regalare a Conte nel vivo della stagione. I club potrebbe dunque scambiarsi il favore e magari rilanciare due calciatori oggi ai box. Fonte: Il Mattino