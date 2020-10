Lorenzo ha cerchiato una data: all’ Insigne day ci sarà!

Lorenzo Insigne, sul calendario, ha cerchiato una data: 25 ottobre. Salterà l’Atalanta e l’ Az, ma quel giorno, per il derby di famiglia, vuole esserci. Senza fretta, ma con una certa impazienza. Quel giorno, dall’ altro lato ci sarà Roberto, e il capotano del Napoli ci terrebbe a scattare una bella foto prima del match con il fratello che gioca nel Benevento. Il suo ottimismo lo tiene per sè, anche lui è rinchiuso nella bolla, quindi, avrà ancor più tempo per pensare. E pensa positivo, Insigne, dopo il momento di puro pessimismo che l’aveva travolto dopo Napoli/Genoa. Un mesetto di assenza, tra piscina e terapie ripensando alla sua fascia sinistra, quella che lascia malvolentieri, anche dopo una partita intera. Ha cercato di non affrettare i tempi, ma quella data la vuole davvero. Quel giorno, mentre mamma a e papà davanti alla Tv guarderanno entrambi, lui l’ha messo nel mirino. Sarà l’Insigne-day. Meno di venti giorni. Vuole riprendere il percorso, Lorenzo. Quello di un Napoli ambizioso, quello di un Napoli che ha aperto un nuovo ciclo.

Fonte: CdS