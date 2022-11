Lopalco: “Derby di Milano a rischio? La Asl deve intervenire se ci sono contatti stretti con i positivi”

A Punto Nuovo Sport Show, su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Pier Luigi Lopalco, epidemiologico dell’Università di Pisa e consulente per la Regione Puglia per il Covid-19: “Le regole ormai si conoscono: se io sono portatore del virus ed ho la mascherina, aiuto ad evitare il contagio. In questo momento dobbiamo limitare i nostri contatti sociali. Tutto ciò che non è necessario oltre la scuola ed il lavoro, va evitato. Il protocollo nel calcio? Nel momento in cui c’è un calciatore a contatto con un positivo, deve star fermo. Bisogna chiamare alla responsabilità i singoli individui: fuori dall’attività lavorativa, fuori dagli allenamenti, i calciatori devono essere attenti. Derby di Milano a rischio? La Asl deve intervenire, quando ci sono stati dei contatti stretti, bisogna fermare coloro che sono stati protagonisti di questi contatti. Fin quando si hanno contatti spensierati, il rischio anche per il calcio è molto elevato”.

