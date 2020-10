Gragnaniello a Radio Crc: “Gattuso preferisce Ospina, è un ledere. Ecco cosa consiglierei a Meret…”

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Raffaele Gragnaniello, ex portiere del Napoli e attuale membro dell’Aic. Secondo Gragnaniello “E’ difficile esprimere un giudizio sul caso Juve-Napoli, perché bisogna aspettare il risultato indagini della giustizia sportiva – ha detto Gragnaniello a Radio Crc – non mi soffermerei sul caso specifico, ma sul fatto che bisogna trovare la strada giusta per permettere al campionato di andare avanti, preservandone la sua regolarità. Il calcio non si può fermare, perché rappresenta un motore economico importante. Per tornare in campo i calciatori hanno accettato un protocollo, che adesso è stato messo in discussione, anche perché non è facile convivere con il Covid. Sediamoci di nuovo a tavolino e con pazienza e buonsenso scegliamo la strada giusta da percorrere, che non deve essere per forza la bolla come in Nba”. Per quanto riguarda, invece, il dualismo Ospina-Meret, per Gragnaniello “Gattuso preferisce Ospina non solo per la sua abilità nel far partire l’azione dal basso. Non vivo il quotidiano del Napoli, ma da fuori posso intuire che nel lavoro oscuro, ovvero la leadership in campo e negli spogliatoi, soprattutto, Ospina abbia qualcosa in più. Sono un tifoso di Meret. Lo vorrei vedere più spavaldo. E’ troppo umile. Per scavalcare di nuovo Ospina nelle gerarchie ha bisogno che gli altri gli diano più chance”.