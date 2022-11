Giuffredi: “Hysaj è rimasto a Napoli grazie a Gattuso, trattiamo il rinnovo. Veretout? Ecco da cosa dipenderà…”

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Mario Giuffredi. L’agente di calciatori ha rivelato che “Siamo in contatto con il Napoli per il rinnovo di Hysaj – ha detto Giuffredi a Radio Crc – nell’ultimo mercato ha avuto diverse offerte, ma ha scelto di restare a Napoli per il bellissimo rapporto che ha instaurato con Gattuso. Se sulla panchina azzurra ci fosse stato un altro allenatore, Hysaj sarebbe già andato via. Adesso la sua priorità è il rinnovo con il Napoli, ma dobbiamo capire le intenzioni della società. Il giorno del giudizio è fissato entro fine ottobre. Per quella data ci sarà il dentro o fuori. Non dimentichiamo che tra meno di tre mesi Hysaj potrebbe accordarsi con un nuovo club a parametro zero. Non possiamo più aspettare”. Nelle scorse settimane il Napoli si è interessato molto a Veretout e a Faraoni, due calciatori gestiti da Giuffredi. I due potrebbero restare nel mirino del Napoli, anche se “dipende dalla permanenza di Gattuso e Giuntoli anche nella prossima stagione – ha detto Giuffredi a Radio Crc – qualora restassero, è possibile che il Napoli torni su Veretout e Faraoni. Anzi, se Hysaj fosse stato ceduto, il Napoli l’avrebbe sostituito sicuramente con Faraoni, che piace tanto a Giuntoli. Veretout è pronto per una squadra di prima fascia. Non capisco come il ct Deschamps non l’abbia convocato. Credo che in Francia sottovalutino le qualità di Veretout, un centrocampista straordinario”. Tornando invece agli assistiti di Giuffredi presenti attualmente nell’organico del Napoli, “Mario Rui ha recuperato dall’infortunio – ha rivelato Giuffredi a Radio Crc – ha avuto un’infiammazione al ginocchio. Gattuso l’ha preservato nelle prime due gare proprio per ritrovarlo al 100 per cento dopo la sosta. Contro l’Atalanta sarà sicuramente a disposizione. Di Lorenzo ha ricevuto tante offerte prima del rinnovo. Lo United era interessato, ma anche altri big d’Europa hanno bussato alla porta del Napoli per lui”.