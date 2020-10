Furto nella villa di CR7: rubata anche una maglia della Juventus

Anche Cristiano Ronaldo, dopo Douglas Costa, subisce un furto in casa. Come riferisce il Diario de Noticias Madeira, l’attaccante portoghese è finito nel mirino dei ladri: non a Torino, ma in patria. Il furto è infatti avvenuto nella villa che CR7 possiede sull’ isola di Madeira. Il calciatore era impegnato nella sfida tra Portogallo e Spagna – quando i ladri hanno fatto irruzione nella sua casa impossessandosi, fra le altre cose, di una maglia della Juve autografata dall’attaccante. Essendo la villa di 7 piani, la madre ed il fratello di Ronaldo, che erano in casa al momento dell’ irruzione, non si sono accorti di niente.