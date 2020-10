Frosio: “Under 21 bloccata in Islanda? La situazione non è piacevole, in Islanda sono rigidi”

A Punto Nuovo Sport Show, su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alex Frosio della Gazzetta dello Sport: “Under 21 bloccata in Islanda? In Islanda si resta due settimane in quarantena, con un tampone in arrivo ed in uscita dal paese. La situazione non è piacevole, il ct Nicolato disse “Abbiamo fatto più tamponi che allenamenti” ed ora la situazione è uguale. Non è stata una grande idea la sosta per le Nazionali. Fin quando sei in un club, salvo eccezioni, riesci a controllare la gestione del gruppo squadra. Penso ai calciatori che sono andati in Sud America o quelli che sono in giro per l’Europa”.