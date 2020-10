Covid ,Liga :Vanno in campo anche i positivi con anticorpi!

Queste le regole adottate nella Liga spagnola in caso di giocatori positivi al Covid-19:

Secondo quanto prevedono le 69 pagine del dettagliatissimo protocollo elaborato in Spagna, in caso di positività il giocatore contagiato viene immediatamente isolato per dieci giorni, previa comunicazione alla Comunità Autonoma di appartenenza, alla Legacalcio e al Consiglio Superiore dello Sport. Il resto della squadra viene sottoposto a nuovi test, mentre si prosegue con le sedute individualizzate. Con 13 giocatori abili, si gioca regolarmente. Rispetto alla fase finale dello scorso campionato, se il soggetto infettato dopo dieci giorni risulta ancora positivo alla prova Pcr, ma il suo organismo ha generato anticorpi IgG positivi, viene considerato non più contagioso e può tornare a giocare.