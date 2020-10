Covid: Le regole che si seguono nel campionato francese!

Si ritorna a giocare

a otto giorni dalla febbre

In caso di positività di un calciatore in Francia, il protocollo della Lfp vuole che il tesserato sia isolato dal gruppo per otto giorni. A partire dal nono dalla comparsa dei sintomi e con tampone negativo, a patto che l’interessato non presenti febbre da almeno due giorni, l’isolamento può essere sospeso.

La ripresa dell’allenamento individuale può iniziare quindi gradualmente, quello di gruppo non prima del quindicesimo giorno. In base alle raccomandazioni dei cardiologi sportivi francesi, comunque, il ritorno all’attività sportiva di un calciatore non può avvenire prima che siano trascorsi otto giorni dalla scomparsa della sintomatologia febbrile. Fonte: CdS