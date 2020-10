Covid 19 – Si è interrotta la catena di contagi azzurra

Dopo Napoli/Genoa si temeva il peggio. Si pensava ad un contagio di massa. Lo hanno pensato un po’ tutti. Il primo contagiato azzurro è stato Piotr Zielinski che, come affermato dalla moglie via social, solo adesso pare stare fisicamente un po’ meglio. Poi, in un altro giro di tamponi, è risultato positivo anche Elmas. Nell’ ultimo test ci si aspettavano altre positività che, invece, fortunatamente, non ci sono state, neanche per Lobotka, il cui tampone ha richiesto una più lunga lavorazione. Sembrerebbe quindi, come scrive anche La Repubblica, che la catena di contagi tra i calciatori del Napoli si sia interrotta e, conseguentemente, si potrebbe modificare, se non terminare a breve, l’isolamento fiduciario. Il fatto che siano due i cicli di controllo “negativi” fa ben sperare.