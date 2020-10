Aumentano le positività nell’ Under 21 azzurra. Oltre a Bastoni e Carnesecchi, ci sarebbero altri due contagiati ed un membro dello staff. Lo ha reso noto la stessa FIGC. Uno dei ragazzi presenterebbe sintomi e sarebbe costantemente monitorato. La notizia della positività è giunta in seguito al tampone effettuato ieri all’arrivo in aeroporto a Reykjavik, per il match di qualificazione all’Europeo di categoria, contro l’Islanda. Gara che, a questo punto, è seriamente a rischio.