Condizioni invidiabili per Bakayoko: ottimo lavoro di Giuntoli

E’ stato un periodo di intento lavoro per Cristiano Giuntoli e se, per un paio di casi, non si è potuto arrivare a soluzioni soddisfacenti. In merito alla trattativa e all’ affare Bakayoko, al ds azzurro vanno fatti i complimenti. Lo afferma anche La Repubblica di oggi.

Il centrocampista ha detto sì al Napoli senza condizionamenti, Gattuso ha fatto la differenza e Giuntoli lo ha strappato al Chelsea condizioni invidiabili. Prestito secco senza diritto di riscatto, con il Napoli che però l’anno prossimo potrà trattare l’acquisto a titolo definitivo senza partire da una cifra troppo alta. Per lo stipendio, poi…Il Napoli verserà solo 2 milioni di euro al calciatore, poiché il resto (cioè 1,5 milioni) li verserà il club inglese, che ha deciso di contribuire allo stipendio del ragazzo pur di mandarlo a giocare altrove.