Castel di Sangro: Esposto presentato sul ritiro del Napoli

Polemiche in Abruzzo per il rinvio della seduta della Commissione bilancio della Regione. Che avrebbe dovuto discutere della convenzione stipulata dalla Giunta con il Napoli Calcio per il ritiro di agosto. “Tutto è stato annullato, evidentemente l’esposto a mia firma. Inviato ad Anac, Corte dei Conti abruzzese e Procura della Repubblica dell’Aquila sta mandando nel panico Lega, Fratelli d’ltalia e Forza Italia”. Ha affermato il capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi. Il Napoli aveva effettuato dal 23 agosto al 4 settembre il ritiro precampionato a Castel di Sangro. Località scelta direttamente dal presidente De Laurentiis. Fonte: Il Mattino